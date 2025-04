Nuovo DS e allenatore del Milan, Pellegatti sgancia la bomba: “Attenzione a quei due in rossonero”

Nuovo DS e allenatore del Milan, Pellegatti sgancia la bomba. Il noto giornalista pone l’attenzione su due profili specifici.

In Casa Milan i prossimi giorni saranno carichi di tensione e significato. Prima la sfida contro l’Atalanta in campionato, poi il derby con l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, una gara decisiva per il destino stagionale e per le ambizioni europee del club. Intanto, sul fronte mercato, arriva una voce clamorosa che agita i tifosi: il Real Madrid starebbe pensando di proporre uno scambio per arrivare a Mike Maignan. Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rivoluzionare le strategie rossonere e segnare l’inizio di un’estate caldissima sul mercato.

Tifosi in attesa di risposte: risponde Carlo Pellegatti

I tifosi del Milan sono in attesa di risposte concrete da parte della società, soprattutto per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore sportivo e, di conseguenza, dell’allenatore che prenderà il posto di Sérgio Conceição a fine stagione. Scelte fondamentali, che indirizzeranno anche le strategie del prossimo mercato estivo. In questo contesto, Carlo Pellegatti ha lanciato una forte indiscrezione sul proprio canale YouTube, accendendo l’attenzione dei tifosi. Secondo il noto giornalista, ci sarebbero buone probabilità che arrivino due profili ben specifici. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.

Nuovo DS e allenatore del Milan, Pellegatti sgancia la bomba

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha rilanciato un’indiscrezione che potrebbe dare forma concreta al futuro assetto del Milan. In particolare, ha dichiarato: “Se dovesse arrivare D’Amico, sarebbero molto alte le quotazioni di Sarri, perché D’Amico lo ritiene un grande allenatore. Quando Gasperini sembrava destinato a lasciare, Sarri era uno dei candidati. Attenzione a questa accoppiata Sarri-D’Amico“. Pellegatti ha poi aggiunto: “Se invece dovesse arrivare Tare, opterei per Allegri o Conte. La pressione sui dirigenti rossoneri cresce: l’anno scorso hanno perso Conte. Ancelotti? Non mi ha mai fatto pensare che, dopo Madrid, voglia tornare in un club. Magari allenerà una Nazionale, forse il Brasile. Vediamo quando il Milan si degnerà di dare una risposta a Tare. Anche per rispetto, non lo si può tenere lì ad aspettare”. Parole che accendono ulteriormente il dibattito attorno al nuovo corso rossonero e alle mosse decisive che il club dovrà compiere nelle prossime settimane.

