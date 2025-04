L’erede di Leao può arrivare dalla Germania: svelata la stella nel mirino del Milan

L’erede di Leao può arrivare dalla Germania. L’ultima indiscrezione rivela la stella che il Milan potrebbe mettere nel mirino.

In un contesto sportivo dove il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, il Milan si trova a dover affrontare scenari complessi legati al futuro di uno dei suoi gioielli, Rafael Leao. Con una stagione difficile alle spalle, il talento portoghese oscilla tra rimanere un faro per la squadra rossonera e diventare l’oggetto del desiderio di club pronti a sborsare cifre astronomiche per assicurarselo. Mentre il Milan naviga nelle acque incerte del possibile addio di Leao, emerge una nuova voce pronta a stravolgere le strategie di mercato rossonere: il Real Madrid avrebbe puntato Maignan e sarebbe pronto a proporre uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Il dilemma di Leao: restare o partire?

Quello di Rafael Leao al Milan è un bilancio di luci e ombre, con momenti di pura magia intervallati da periodi di rendimento meno brillante. Nonostante un’annata complessa, Leao ha messo in mostra la sua indiscutibile qualità, registrando 11 reti e altrettanti assist. Questi numeri confermano la sua centralità nel progetto sportivo del club, nonostante le voci di mercato che lo vedono sempre più lontano dal cuore di Milano. In un finale di stagione che si prospetta decisivo, il futuro di Leao rimane un’incognita, con la possibilità di un addio che non è più un tabù all’interno della società.

L’erede di Leao arriva dalla Germania: svelata la stella nel mirino del Milan

Nell’eventualità che Leao saluti Milano, il Milan – scrive Todofichajes.com – ha già messo gli occhi su un giovane interessante che milita nel campionato tedesco: Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. Il talento offensivo inglese, nato nel 2004, ha già dimostrato di avere le credenziali per diventare uno dei prossimi astri nascenti del calcio europeo. Con 12 gol e 5 assist nella corrente stagione, Bynoe-Gittens si propone come un potenziale erede del talento portoghese, pur nella diversità di caratteristiche tecniche e tattiche. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra alla portata del Milan, soprattutto considerando un possibile introito derivante dalla cessione di Leao.

