Il cammino di questo inizio di stagione dei rossoneri è da paura ma la società aveva considerato potesse accadere. Nel calcio, come in molte sfere della vita, i numeri non mentono mai. Questi, spesso, sono lo specchio fedele di tendenze, qualità e talvolta insuccessi. In questo contesto, il recente avvio stagionale del Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, si è dimostrato particolarmente difficile, al punto di segnare una performance molto al di sotto delle aspettative. Consapevolezza Nonostante l’avvio sottotono, va sottolineato che la dirigenza del Milan era pienamente consapevole delle potenziali difficoltà legate all’ingaggio di Fonseca. Il tecnico, nonostante non fosse la prima scelta di molti tifosi desiderosi di un nome più prestigioso, è stato selezionato con una chiara consapevolezza delle sfide che avrebbe dovuto affrontare, prime tra tutte l’assimilazione dei suoi schemi e la gestione di un gruppo abituato a dinamiche diverse. La fiducia, quindi, non manca, e […]

Leggi l’articolo completo Il record poco edificante del Milan di Fonseca, un dato fa rabbrividire, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG