Dopo l’operazione di settembre ed il lungo recupero post infortunio al polpaccio l’algerino si avvicina a grandi passi al rientro in gruppo. In molti forse si sono anche dimenticati di lui ma non Fonseca.

Nel cuore della mediana rossonera, un ritorno atteso crea un’attesa particolare, delineando un futuro alternativo per il Milan. Ismael Bennacer, talentuoso centrocampista algerino, si appresta a fare il suo ritorno in campo dopo un periodo di assenza che ha messo alla prova la resistenza e la versatilità della squadra.

La sua riabilitazione potrebbe rappresentare un percorso verso un nuovo equilibrio tattico e tecnico per la formazione guidata da Paulo Fonseca che in questi primi tre mesi di stagione ha evidenziato pericolose lacune in fase di copertura.

Infortunio e riabilitazione

Le notizie sul recupero di Ismael Bennacer sono state accoglierte con un soffio di ottimismo all’interno dell’ambiente milanista, perlomeno da quelli che, sapientemente, ancora si ricordavano di avere in rosa un talento di questo livello. Dopo aver subito uno strappo al polpaccio destro durante un allenamento con la nazionale Algerina, seguito da un intervento chirurgico il 16 settembre, il percorso di rientro di Bennacer sembrava inizialmente orientato all’inizio del 2025. Tuttavia, grazie al suo spirito combattivo e alla cura meticolosa del team medico del Milan, l’ipotesi di vederlo di nuovo in campo prima del previsto si è fatta strada. Il suo ritorno in gruppo è previsto entro due o tre settimane, offrendo una nuova carta da giocarsi a Paulo Fonseca.

Ripensare la mediana

La versatilità di Bennacer rappresenta una manna dal cielo per il Milan. Capace di adattarsi a diversi ruoli nel cuore del gioco, l’algerino ha dimostrato in passato di potersi trasformare in un valido sostegno in fase difensiva quando necessario, senza perdere la propria inclinazione a creare gioco. La sua visione di gioco e la predisposizione a verticalizzare lo rendono una pedina preziosa per i rossoneri, in grado di offrire nuove soluzioni sia in fase offensiva che difensiva. I suoi compagni di squadra Reijnders e Fofana, fino ad ora “martiri” del minutaggio e spremuti da titolari fissi da inizio stagione, potranno beneficiare di una rotazione più ampia senza dimenticare un ipotetico ma già promettente centrocampo a tre insieme allo stesso Ismael Bennacer.

Youssouf Fofana

Alleggerire il carico

Reijnders e Fofana, fino a ora, hanno rappresentato i fulcri di resistenza e continuità nella mediana milanista. Con minutaggi che sfiorano i vertici della squadra, la loro presenza ininterrotta in campo sottolinea non solo l’importanza tattica affidata loro da Fonseca ma anche l’urgenza di opzioni alternative capaci di mantenere elevati gli standard del gioco milanista. Il ritorno di Bennacer si staglia, quindi, come un’opportunità per ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione, consentendo una gestione più oculata dei carichi di lavoro e riducendo il rischio di infortuni dovuti ad inevitabili sovraccarichi.

