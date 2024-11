Storicamente club amici dai tempi di Silvio Berlusconi, Milan e Real potrebbero presto sedere ad un tavolo per discutere di un paio di pezzi pregiati che Fonseca avrebbe richiesto alla dirigenza.

Nell’avvicinarsi del calciomercato invernale le strategie e le mosse delle squadre si fanno sempre più intriganti, delineando future formazioni e possibili ritorni di fiamma che accendono la passione e le speranze dei tifosi.

Due squadre storicamente in buoni rapporti come Milan e Real Madrid cercano soluzioni per uscire da momenti non esaltanti e una telefonata da Milano verso la scrivania di Florentino Perez non è così improbabile.

Un cavallo di ritorno

Il Milan, alla ricerca di una valida alternativa per sostituire l’infortunato Jović e contemporaneamente rafforzare la trequarti, sembra puntare fermamente sul possibile ritorno di Brahim Díaz per il calciomercato invernale del 2025. Il talentino di Málaga, dopo un periodo di prestito di ben tre anni in rossonero che ha lasciato ottimi ricordi sia nel club che tra i tifosi, appare come l’opzione preferibile. La presenza ingombrante di superstar come Kylian Mbappé e Vinicius Jr. nel Real Madrid ha notevolmente ridotto le possibilità per Díaz di trovare spazio, rendendo un suo trasferimento al Milan non solo possibile ma anche desiderabile per entrambe le parti.

Un talento che intriga

Nel contesto di una sessione di calciomercato tanto frenetica quanto strategica, il Milan sta valutando anche la possibile cessione di Samuel Chukwueze che continua a non convincere del tutto. In questo scenario, un altro nome dei Blancos che suscita interesse è quello di Arda Güler, giovane promessa del calcio turco, già vicino al Milan al Milan nell’estate 2023 prima che il Madrid accelerasse decisamente su di lui . La competizione per l’indiscusso talento turco 19enne è acerrima con club del calibro di Arsenal e Juventus in corsa ma il Milan non sembra volersi tirare indietro, fiducioso di poter strappare un prestito anche in virtù degli ottimi rapporti precedentemente citati tra i due club.

Brahim Diaz

Una coppia si pura tecnica e velocità?

Il potenziale ritorno di Brahim Díaz al Milan non solo colmerebbe la lacuna lasciata da Jović ma creerebbe una coppia formidabile sulla trequarti con Christian Pulisic. La versatilità e rapidità nello stretto di Brahim insieme alle simili caratteristiche di Pulisic potrebbero offrire al Milan nuove chiavi per scardinare le difese avversarie aprendo così nuovi scenari tattici per Paulo Fonseca. Brahim Diaz, dopo aver optato per la nazionalità marocchina come quella del padre, ha inoltre intrapreso un percorso in nazionale fin’ora molto positivo che lo sta aiutando a mantenersi ad alti livelli pur giocando poco nel Real Madrid.

