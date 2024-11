Si torna già in campo domani alle 18 a San Siro contro i toscani guidati dall’ex Milan Roberto D’Aversa che in campo schiererá altri due ex rossoneri da prendere con le pinze.

Il panorama calcistico italiano si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni, con una partita che vedrà affrontarsi, sul prestigioso terreno di gioco di San Siro il Milan di Paulo Fonseca contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Quest’ultimo, dopo aver misurato le proprie forze contro avversari diretti nella lotta per non retrocedere, si trova ora di fronte ad una sfida di cuore anche se l’avvicinamento alla partita è stato tutt’altro che sereno per i toscani, che arrivano all’appuntamento con un’infermeria affollata e la necessità di rivedere profondamente la propria formazione.

L’infermeria dell’Empoli preoccupa

L’Empoli arriva all’importante incontro con il Milan non nel migliore dei modi. Gli infortuni hanno infatti colpito duramente la rosa a disposizione di Roberto D’Aversa, costringendo l’allenatore a fare i conti con un elevato numero di assenze. Sono ben otto, infatti, i giocatori che non saranno della partita a causa di problemi fisici di varia natura tra cui spiccano i nomi dell’ex De Sciglio e dell’astro nascente ed obbiettivo di mercato dei rossoneri Jacopo Fazzini. È un fattore che indubbiamente peserà sulla strategia e sulle scelte di formazione del tecnico.

Le motivazioni degli ex

In queste circostanze, l’Empoli si affida a due figure già note al mondo milanista per cercare di strappare un risultato positivo in trasferta: Lorenzo Colombo e Pietro Pellegri. Questi due giocatori, che vestiranno i colori azzurri nella sfida contro il Milan, sono chiamati a essere i protagonisti dell’attacco dell’Empoli, proprio come accaduto nell’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Se Colombo è in prestito in terra toscana ed a fine stagione si tireranno le somme, Pietro Pellegri ha fatto parte per sei mesi del Milan scudettato di Stefano Pioli nella stagione 2021/2022 e la sua ultime dichiarazioni fanno pensare che non abbia molto gradito il suo periodo in rossonero.

Pietro Pellegri

Una partita da vincere

La partita fra Milan e Empoli non rappresenta solo una prova di forza per i toscani, chiamati a superare le avversità legate alle numerose assenze, ma è soprattutto un match dal risultato obbligato per i rossoneri: la vittoria. Gli uomini di Fonseca non devono più fare passi falsi, soprattutto contro le cosiddette piccole, ed è fondamentale riconquistarsi il calore di San Siro venuto meno a suon di fischi a dopo il deludente pareggio contro la Juventus.

