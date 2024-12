Il futuro del terzino sinistro francese è un rebus tra gli interessi esteri ed una trattativa per il rinnovo che procede alquanto lentamente.

In un panorama sempre più dinamico e incerto come quello del calciomercato, la vicenda legata al futuro professionale di Theo Hernandez, terzino del Milan, cattura l’attenzione non solo dei tifosi rossoneri ma anche di club prestigiosi.

La questione del rinnovo del contratto del giocatore francese diventa centrale nelle strategie di mercato dei rossoneri.

L’attesa per il rinnovo

I colloqui per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez vanno avanti da almeno due mesi, come riporta il Corriere dello Sport, ma il terzino non ha ancora firmato un nuovo accordo con il Milan, il che solleva quesiti circa il suo futuro nel club rossonero.

Le sensazioni

La società fa filtrare ottimismo per il buon esito della trattativa ma finché non arriva la firma, le voci continueranno a circolare sempre più forti. Il contratto attuale scade nel 2026 e non c’è più tanto tempo da perdere.

Theo Hernandez

Sirene inglesi

Dal canto suo, il Manchester United si mostra attento alla situazione del terzino francese, soprattutto in vista della necessità di rafforzare il proprio reparto difensivo. L’interesse verso Theo Hernandez è stato rafforzato dagli infortuni di Luke Shaw, uno degli attuali difensori del club inglese, che ha recentemente riportato un nuovo problema muscolare. Lo United vede nell’ex Real Madrid una possibile soluzione per innalzare il livello qualitativo della propria difesa, considerando anche l’importanza di avere alternative valide come Malacia.

Leggi l’articolo completo Il rinnovo di Theo Hernandez sta diventando un caso, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG