Dopo una precedente richiesta in estate, rifiutata dal giocatore stesso, ora la situazione sembra cambiata e sia il Milan che il diretto interessato ci potrebbero ripensare.

Nella continua attività del calciomercato, il nome di un giocatore del Milan diventa protagonista in relazione ad un possibile trasferimento. In questo scenario di costante evoluzione le cose cambiano e, se in estate l’affare non era stato fattibile, ora li situazione è cambiata.

Mentre si avvicina la sessione invernale del mercato, alcuni movimenti indubbiamente delineeranno il futuro prossimo della squadra rossonera e questo potrebbe essere uno di quelli.

Rifacimenti in corso

Il calciomercato invernale si avvicina con il suo carico di ipotesi, trattative e colpi di scena mentre il destino di un giocatore in particolare al Milan risulta essere più incerto che mai. Se da un lato il Milan potrebbe trovare nell’addio del giocatore un’opportunità per ristrutturare e potenziare la propria difesa, dall’altro l’Empoli, la società interessata, potrebbe beneficiare dell’esperienza e delle capacità tecniche del giocatore, inserendolo in maniera strategica nell’ottica di un rafforzamento della squadra. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il percorso professionale del giocatore che inevitabilmente avrà ripercussioni sul mercato in entrata del Milan.

Ruoli scoperti

Le strategie del Milan, in vista della finestra di trasferimento di gennaio, includono l’ipotesi di andare su almeno due nuovi giocatori, focalizzandosi principalmente sul centrocampo e sulla difesa. In particolare, si sente l’esigenza di trovare un altro terzino sinistro che possa agire da valida alternativa a Theo Hernandez, vista l’assenza di sostituti all’altezza nell’attuale composizione della squadra. Questo scenario apre concretamente le porte a una possibile partenza del calciatore richiesto che in rossonero non ha mai convinto del tutto.

Riaperti i contatti con l’Empoli

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Empoli avrebbe manifestato un rinnovato interesse per Filippo Terracciano con una serie di contatti già avviati tra il direttore sportivo dei toscani e l’entourage del calciatore. Dopo un’estate in cui il difensore era sembrato vicino a restare nella rosa del Milan nonostante le voci di mercato, ora le circostanze sembrano aver preso una direzione diversa, con il giocatore aperto a valutare nuove opportunità. Al momento unico potenziale sostituto di Theo Hernandez, Terracciano lascerebbe al Milan l’assoluta necessità di buttarsi sul mercato per trovare un sostituto all’altezza del francese.

Filippo Terracciano

Leggi l’articolo completo Milan, offerta dalla Serie A. Ed il giocatore ora ci pensa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG