Il mercato in uscita potrebbe rivelarsi molto importante per i nerazzurri che però ovviamente sperano di non perdere pedine importanti.

L’Inter questa estate non ha bisogno di vendere per forza come accaduto in passato: è chiaro però che racimolare denaro da qualche cessione non eccellente gioverebbe non poco in ottica acquisti.

Esuberi

Il River Plate, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra aver mostrato un concreto interesse per Joaquin Correa e Franco Carboni, entrambi argentini e, per motivi differenti, considerati al di fuori del progetto dell’Inter. L’ex Lazio non è riuscito ad imporsi in nerazzurro nonostante la stima dell’allenatore Simone Inzaghi; Carboni è il fratello di Valentin, gioca come terzino sinistro ma ancora non ha inciso dopo diversi prestiti tra Serie A e B.

esultanza gol Joaquin Correa

Gli scenari

In quest’ultimo, che ha soli 21 anni, l’Inter crede ancora, ecco perché lo cederebbe al River Plate solamente in prestito. Per il terzino sarebbe un ritorno in Argentina, paese che aveva lasciato nel 2019 per trasferirsi in Italia. Correa ha un contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio considerevole: il River Plate si trova in una posizione potenzialmente vantaggiosa per trattare un acquisto definitivo anche se l’Inter (che lo pagò più di 30 milioni alla Lazio) non vorrebbe lasciarlo partire gratis e sarebbe perciò alla ricerca di un adeguato indennizzo. La volontà di entrambe le parti di giungere a una conclusione positiva potrebbe facilitare le trattative.

L’articolo Il River Plate tratta due giocatori dell’Inter proviene da Notizie Inter.

