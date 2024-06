I nerazzurri cercheranno di respingere l’assalto del Bayern Monaco per il proprio regista ma nel frattempo si guardano intorno alla ricerca di eventuali alternative.

L’Inter sta facendo i conti con la situazione di Hakan Calhanoglu diventata improvvisamente nebulosa per le sirene provenienti da Monaco di Baviera.

Gli scenari

Il centrocampista turco, diventato un punto fermo nella formazione di Inzaghi, si trova al bivio tra la prosecuzione della sua avventura in Italia o l’inizio di un nuovo capitolo in Bundesliga. La dirigenza nerazzurra non intende restare a guardare Marotta e Ausilio si guardano intorno preventivamente ma al contempo cercheranno di fare di tutto per trattenere il giocatore. Non ci sarà nessun rinnovo di contratto visto che l’ultimo è piuttosto recente e gli garantisce uno stipendio di 7 milioni a stagione. Si pensa che i nerazzurri possano cederlo solo di fronte ad un’offerta di almeno 60 milioni.

Hakan Calhanoglu

Vecchio obiettivo

Chiaramente i giornali sportivi si interrogano su chi possa essere eventualmente l’erede del turco a Milano. FcInterNews sottolinea come Morten Hjulmand piace da diverso tempo al direttore sportivo Piero Ausilio.

Il profilo

Ex giocatore del Lecce recentemente approdato allo Sporting Lisbona per circa 20 milioni di euro, Hjulmand ha catturato l’attenzione di molte squadre grazie alle sue prestazioni di alto livello. Il centrocampista danese, classe 1999, è stato osservato con interesse dall’Inter, soprattutto durante le sue apparizioni nel recente Europeo in Germania. La pista Hjulmand, tuttavia, si presenta irta di ostacoli, si pensa che lo Sporting possa chiedere almeno 40 milioni per la sua cessione.

