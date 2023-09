La squadra di Inzaghi non riesce a capitalizzare il goal del vantaggio segnato e subisce la rimonta dei neroverdi.

La prima occasione del match è sul destro di Barella che però termina su Dumfries e poi sul fondo. Il Sassuolo risponde con la conclusione dalla distanza di Laurienté che termina in curva; poco dopo la mezz’ora Dumfries crossa per Thuram che manda alto di poco di testa. I neroverdi giocano uomo su uomo riuscendo a mettere in difficoltà la formazione casalinga; il destro di Toljan è ben indirizzato ma Sommer devia in angolo. Il portiere elvetico respinge anche il tiro violento di Bajrami. I nerazzurri continuano a creare tanti cross invitanti che però non vengono sfruttati e quindi Dumfries decide di mettersi in proprio per fare 1-0. Al 46’ l’olandese punta il centro, si sposta la palla sul sinistro e fa partire un tiro a giro rasoterra che batte Consigli; 1-0 all’intervallo.

Domenico Berardi

A inizio ripresa in seguito ad uno schema da corner ben riuscito Erlic sfiora il goal di testa. I neroverdi spingono ed al 54’ pareggiano col tiro di Bajrami che batte un colpevole Sommer, è 1-1. 9 minuti dopo Berardi segna alla Robben, con un sinistro che lascia pietrificato Sommer; i nerazzurri sono letteralmente in bambola, 2-1 per il Sassuolo. Inzaghi prova a rigenerare i suoi con 4 cambi ma Frattesi non riesce a segnare il goal dell’ex facendosi ipnotizzare da Consigli; il Sassuolo vince meritatamente 2-1.

