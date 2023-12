L’ex portiere dell’Inter Sebastian Frey ha detto la sua in merito al momento positivo vissuto dalla squadra nerazzurra: le parole

Ospite a TV Play, l’ex portiere dell’Inter Sebastian Frey si esprime così sulla squadra e sulle sue potenzialità.

INTER- «Credo che uno dei segreti dell’Inter sia la gestione di Marotta. Ho avuto modo di parlare con lui recentemente e anche solo attraverso la sua presenza carismatica è in grado di trasmettere sicurezza e serenità. Sono fiducioso perché vedo una rosa molto più ampia e superiore rispetto a Milan, Napoli e Juventus. Poi i bianconeri potranno dare fastidio da marzo in avanti perché senza avere le coppe avranno più freschezza rispetto alle altre, ma sono ottimista che l’Inter possa portare a casa almeno un trofeo in questa stagione»

L’articolo Il segreto dell’Inter? Frey sicuro: «E’ la gestione di Marotta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG