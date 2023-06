Il Siviglia vince l’Europa League battendo la Roma ai rigori: i complimenti della Juve dopo il settimo trionfo degli spagnoli

Il Siviglia ha battuto la Roma ai rigori col risultato complessivo di 5-2 vincendo la sua Europa League numero sette nella storia.

Complimenti al @SevillaFC per la vittoria dell’Europa League — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2023

La Juve, eliminata in semifinale proprio dagli spagnoli, via Twitter ha fatto i complimenti alla squadra di Mendilibar per questo trionfo.

