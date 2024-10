L’ex allenatore Claudio Ranieri si è espresso così sulle pretendenti alla vittoria del campionato di Serie A. Claudio Ranieri ha parlato del nuovo campionato di Serie A nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. “Quella della Juventus è stata una vera rivoluzione, anche culturale. Si è lasciato un modo di giocare per abbracciarne un altro. A prescindere dai gusti, il cambiamento è stato notevole. La Juve di Motta era un punto interrogativo dopo tutti i cambiamenti, anche negli uomini”. “Thiago è stato rapido a trasmettere e convincere la squadra delle proprie idee. E adesso si ha la certezza che la Juventus lotterà con l’Inter e con il Napoli. Conte è un vincente, è partito forte e alla lunga non giocare le Coppe qualche vantaggio glielo darà visti i calendari intasati delle altre”. Le pretendenti al titolo “Napoli e Juventus lotteranno fino alla fine. Sulla carta, come valori, […]

Leggi l’articolo completo Il sogno “irrealizzabile” di Claudio Ranieri, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG