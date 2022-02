Il tabellone della Coppa Italia 2021/22

Una competizione che viene inizialmente trascurata, per poi attirare milioni di appassionati nelle sue fasi finali. È la Coppa Italia. Domani sera a San Siro scenderanno in campo Inter e Roma per i quarti di finale. Mercoledì sarà invece il turno del Milan che, sempre a San Siro, ospiterà la Lazio di Sarri, reduce dalla bella vittoria contro la Fiorentina.

I quarti e la finale si giocheranno in gara secca, solo la semifinale si giocherà su gare di andata e ritorno. La finale della Coppa Italia 2021/2022 è in programma mercoledì 11 maggio 2022. Le vincenti di Juventus-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina si sfideranno da un lato del tabellone. Dall’altra parte, l’altra semifinale vedrà opposte le vincenti delle altre due gare, ovvero Inter-Roma e Milan-Lazio. Ecco il programma della competizione:

I QUARTI DI FINALE:

Martedì 8 febbraio ore 21: Inter-Roma

Mercoledì 9 febbraio ore 21: Milan-Lazio

Giovedì 10 febbraio: Atalanta-Fiorentina (ore 18); Juventus-Sassuolo (ore 21)

LE DATE DELLE FASI SUCCESSIVE:

Semifinali: mercoledì 2 marzo, mercoledì 20 aprile 2022

Finale: mercoledì 11 maggio 2022