Le parole di Javier Aguirre, tecnico del Mallorca, su Muriqi, arrivato in estate dalla Lazio: «Lo amiamo moltissimo»

Javier Aguirre, tecnico del Mallorca, ha parlato di Muriqi, arrivato dalla Lazio dopo una lunga estate di trattative. Di seguito le sue parole.

«Muriqi penso sia destino. Con la Lazio avevamo un’opzione di acquisto e non potevamo riscattarlo viste le cifre. Il Bruges l’ha pagata e il giocatore non ha superato le visite mediche. Per questo motivo i biancocelesti hanno abbassato il prezzo per noi. Per quanto sia brutto, lo amiamo moltissimo (ride, ndr)».

