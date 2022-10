Il tecnico rossonero sul Pioli is on fire: «Non può che far piacere…». Le parole ai microfoni della Lega Serie A

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Lega Serie A del Pioli is on fire e della situazione vissuta da Bob Sinclair. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Mi dispiace! (ride, ndr) Ci sta, posso capirlo! E’ una cosa un po’ strana ed emozionante che non può che far piacere, anche perchè è nata spontaneamente dai nostri tifosi quando ancora non avevamo vinto, quindi è ancora più bello ed emozionante.»

