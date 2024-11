Il giornalista della RAI Francesco Repice ha detto la sua sul momento attuale dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Francesco Repice che ha iniziato parlando di Milan-Napoli. “Per me ad esempio Inter-Juventus è stato uno spettacolo deprimente, mi sono sentito a disagio rispetto agli altri che esaltavano questo 4-4”.

“Non mi piace, nel calcio ci sono due fasi ma magari la penso diversamente dagli altri. In Milan-Napoli ho visto invece una partita veramente intensa ma nel senso buono della parola”.

Le ragioni della sconfitta

“La squadra ha messo in campo tutto quel che poteva, in quelle condizioni. Ha giocato un buon primo tempo ma ha di fronte a se un avversario più forte e ha perso la partita. Il risultato è fondamentale, lo ha detto anche Morata a fine partita. L’aver preso gol dopo cinque minuti contro una squadra come il Napoli ha influito perché poi è complicato ribaltarla. Il Milan però ci ha provato e ha avuto la possibilità per farlo. Ha iniziato la ripresa con furore, segnando anche ma poi vedendosi annullare la rete per fuorigioco. Come detto, alla fine la squadra di Fonseca ha trovato di fronte un avversario più forte”.

La mano dell’allenatore

“Si sta iniziando a vedere qualcosa, per la verità è qualche settimana che si inizia a vedere. Serve dare continuità a determinate prestazioni e quella manca. Poi ci sono questioni extra campo che influenzano e mi riferisco al rinvio della partita di Bologna che ha portato Theo e Reijnders a scontare la squalifica col Napoli. O a Leao che è un problema gestionale più che tecnico”.

Paulo Fonseca

Il verdetto

“Il Milan non può lottare per il titolo. Credo che in questo momento sia i rossoneri che la Juventus siano fuori dalla corsa, che riguarda Inter e Napoli. Il terzo incomodo lo vedo nell’Atalanta. Poi, per carità, le cose possono cambiare, si trovano delle alchimie e si allineano i pianeti, ma io credo che Milan e Juventus se la vedranno con Atalanta e Lazio, due squadre che hanno fatto un mercato intelligente e razionale, per la qualificazione Champions”.

Cosa manca

“Qualche difensore in più servirebbe, perché credo che l’equilibrio in queste giornate lo abbia dato Fofana”.

