Il Torino e l’ormai imminente sessione di mercato di gennaio: per i granata sarà come lo scorso anno? Il punto

Sarà interessante capire se nella sessione di mercato che andrà a iniziare il 2 gennaio il Torino sarà particolarmente attivo o si faranno movimenti minori. Lo scorso anno i granata

si mossero con ben 4 acquisizioni: in entrata sono stati siglati quattro colpi: Mohamed

Fares dalla Lazio, Pietro Pellegri dal Monaco, Samuele Ricci dall’Empoli e Demba Seck

dalla Spal.

Vagnati aveva lavorato per tamponare situazioni contingenti ma anche per dare

una certa profondità temporale con acquisti come Pellegri e Ricci che rappresentano molto

anche per il futuro del club. Dimostrerà altrettanta capacità anche stavolta il ds granata

