Francia e Milan, c’è una statistica che Olivier Giroud ha mantenuto coerente sia in Nazionale che con i rossoneri

Olivier Giroud ha chiuso la stagione con l’amarezza della finale in Qatar, per lui più grande

degli altri perché vi era arrivato con 4 gol attivo e non è riuscito a giocare neanche tutto il

primo tempo.

Ma la bocciatura parziale di Deschamps non offusca una caratteristica che l’attaccante milanista ha costantemente: l’efficacia nel gioco aereo. Con il club, in questa

prima parte di stagione, ha vinto 2 duelli su 3 ad alta quota ed è interessante che la

percentuale è praticamente simile tanto in attacco quanto in difesa. La dimostrazione di

un’utilità del giocatore alla quale è difficile rinunciare. E pure al Mondiale, peraltro, ha

avuto la stessa efficacia, vincendo 19 duelli aerei e perdendone 13

