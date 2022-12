L’ex Juventus Nikita Vlasenko del Rijeka, racconta a tuttojuve.com l’amichevole giocata allo Stadium contro i bianconeri.

L’ex bianconero Nikita Vlasenko che oggi gioca nel Rijeka analizza a Tuttojuve.com l’amichevole svolta allo stadium contro la Juventus qualche giorno fa: “Le motivazioni erano davvero tante, venivamo da un periodo dove abbiamo lavorato tanto e bene. Per questo volevamo sicuramente fare una grande prestazione, in modo così da arrivare all’inizio di campionato con la giusta consapevolezza. Abbiamo affrontato una Juve ben organizzata a livello difensivo, è stato bello e piacevole affrontare una squadra giovane. Nonostante ciò, abbiamo creato molte occasioni ma non siamo stati efficaci nel sfruttarle. A livello di gioco, la mia opinione è che siamo stati bravi a giocare palla a terra e nell’uscire dal basso quando è stato possibile“.

Conclude così l’ex bianconero: “Quello che mi ha impressionato di più è Fagioli, mio ex compagno di squadra, che ha una tecnica e una visione di gioco fuori dal normale e lo ha dimostrato. Locatelli, a mio parere personale, è pronto per prendere le chiavi del centrocampo della Juve, e Riccio che è un altro giocatore con cui ho condiviso il campo ed è cresciuto moltissimo in fase difensiva. Senza nulla togliere agli altri giocatori che hanno tutti qualità eccezionali“.

