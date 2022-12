Sono queste le parole di Robin Van Persie a Effe Relativeren Podcast olandese, che rivela che praticamente era quasi della Juventus.

I bianconeri difficilmente dimenticheranno quell’estate, ma non erano solo indiscrezioni, Robin Van Persie era stato davvero vicino alla Juventus, tanto da visitare anche le strutture di allenamento. Ma la società detentrice del cartellino fece saltare tutto per le cifre che non convincevano i gunners alla conclusione dell’affare.

Ecco le parole di Robin Van Persie a Effe Relativeren Podcast, l’olandese volante rivela: “Un giorno il presidente dell’Arsenal mi fece vedere il bilancio del club, era davvero positivo. Io dissi che non me ne fregava nulla, che volevo vincere la Premier League. Volevo lasciare l’Inghilterra: trovammo un accordo con la Juventus, ma l’Arsenal fece saltare tutto. Così decisi di andare al Manchester United: volevo vincere“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG