L’ex giocatore del Milan, Cristian Panucci parla così al canale Twitch dell’AC Milan di Charles De Ketelaere.

Ecco le parole di Panucci, al canale Twitch del Milan, parla così l’ex difensore rossonero di Charles De Ketelaere: “Adesso è il momento giusto per i giovani al Milan, perché credo che con Paolo dentro il Milan sono tornati i valori della professionalità, della serietà, che fanno capire cos’è il Milan. In questo momento come non mai ha la possibilità di entrare per poi, come ci dicevano una volta, trovarsi di fronte due strade: se prendi quella di sinistra, cioè se resti al Milan, prendi quella giusta, se prendi quella di destra sei fuori. Credo che in questo momento a De Ketelaere bisogna dargli tempo.“

Conclude così: “Arriva da un campionato dove i ritmi non erano alti, è un ragazzo giovane con tante aspettative. Probabilmente non è ancora riuscito ad esprimere il suo valore. Non abbiamo sempre troppa fretta di vedere un giocatore subito da protagonista. Tonali ha fatto un cambio in un anno, da un giocatore che entrava è diventato insostituibile. Tonali corre per 90 minuti: domenica, mercoledì, domenica mercoledì. È un giocatore straordinario. Nel Milan capisci cosa devi fare per diventare giocatore: se lo capisci è bene altrimenti sei fuori“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG