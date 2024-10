Fonseca è stato “tradito” dai leader dello spogliatoio rossonero, vedi Firenze, ma la società ha mandato un messaggio chiarissimo. Il Milan vivrà questa sosta nella totale ricerca di unità e compattezza. La sconfitta di Firenze ha messo in evidenza limiti che non possono essere tollerati e che rischiano davvero di minare il percorso della squadra in stagione. Alcuni leader hanno “tradito” e Fonseca ora è a rischio esonero ma, al contempo, il Milan si è mosso in maniera forte e decisa in una direzione che evidenzia, ancora una volta, quale strada vuole perseguire questa società. Il destino è scritto, ora la palla passa a giocatori e allenatore. La stagione non è finita Siamo solo a ottobre, ai suoi inizi. E’ ancora relativamente distante la notte di Halloween eppure l’universo Milan appare dilaniato da paure e terrore. Il derby sarebbe dovuto essere una spinta a riprendere con forza a correre e […]

Leggi l’articolo completo Il “tradimento” dei leader inguaia Fonseca ma la società manda un messaggio forte, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG