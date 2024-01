Il 6 gennaio il Verona giocherà contro l’Inter nella 19^ giornata di Serie A, e oggi la squadra ha svolto la prima seduta di preparazione

La squadra dell’Hellas Verona, guidata da Marco Baroni, ha ripreso oggi l’attività lavorativa presso lo Sporting Center Paradiso di Peschiera del Garda. Il focus è ora sulla preparazione per la sfida in programma sabato a San Siro contro l’Inter.

Le attività del giorno hanno compreso attivazioni, esercizi di possesso, partite a pressione e lavoro aerobico. Per domani, martedì 2 gennaio, è prevista una sessione di allenamento mattutina a porte chiuse per continuare la preparazione in vista della prossima partita.

L'articolo Il Verona si prepara all'Inter: il report della seduta odierna proviene da Inter News 24.

