Marco Tardelli ha detto la sua sul momento vissuto dall’Inter, con la prima partita del 2024 col Verona in avvicinamento

Ai microfoni di Rai Sport, Marco Tardelli parla così dell’Inter, doppo il pareggio col Genoa e il match col Verona all’orizzonte.

LE PAROLE – «Se diciamo che l’Inter è la favorita è perché pensiamo che sia la squadra migliore, con la Juve pronta ad approfittarne in caso di rallentamento dei nerazzurri. L’Inter è completa in tutti i reparti e non ha bisogno di grossi rinforzi a gennaio»

L’articolo Tardelli: «Inter squadra più completa. Gennaio? Non serviranno grossi rinforzi» proviene da Inter News 24.

