Stefano Sensi non ha trovato molto spazio nelle gerarchie dell’Inter, e il suo futuro in nerazzurro è in bilico: le ultime sul centrocampista

Il destino di Stefano Sensi all’Inter rimane appeso a un filo.

Il centrocampista italiano sembra destinato a lasciare a parametro zero al termine della stagione, ma un’offerta già a gennaio potrebbe soddisfare sia l’Inter, che non pone grandi vincoli, che lo stesso giocatore. La prospettiva di una soluzione anticipata potrebbe portare benefici ad entrambe le parti coinvolte, considerando il contratto in scadenza del calciatore.

L’articolo Quale futuro per Sensi alla corte dell’Inter? Le parti sono concordi su una cosa proviene da Inter News 24.

