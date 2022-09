Josip Ilicic non è più un giocatore dell’Atalanta: lo sloveno ora è libero di trovare una nuova squadra anche oltre il gong del mercato che cade oggi.

Con un commosso comunicato ufficiale l’Atalanta ha comunicato la rescissione consensuale del contratto di Josip Ilicic. “Atalanta B.C. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Josip Ilicic con il club nerazzurro. Dal 2017 ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima”.

Giampiero Gasperini

“In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità. Il poker di Valencia resterà per sempre il manifesto del fuoriclasse Ilicic, il nobile gesto di donare il pallone di quella magica serata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il ritratto dell’uomo Josip. Ci sarebbero gol e assist da elencare, ma quello che hanno significato queste cinque stagioni vissute insieme va ben oltre i numeri. Ora le nostre strade si separano, ma i ricordi e le emozioni resteranno per sempre. In bocca al lupo Professore e grazie di tutto!”. Sullo sloveno nelle ultime ore c’è l’Hellas Verona.

