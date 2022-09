Prestazione da dimenticare quella di Ndomble in Napoli-Lecce, al suo esordio dal 1′ in maglia azzurra

Esordio da titolare in azzurro da dimenticare per Tanguy Ndombele, autore di una prestazione insufficiente in Napoli-Lecce. Tanti errori in impostazione e soprattutto il fallo da rigore su Di Francesco. Per La Gazzetta dello Sport, la partita del francese è da 5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «È lento nei riflessi, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La mente è rapida ma ancora in fisico non la asseconda».

