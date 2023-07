Nikola Iliev, talento della Primavera dell’Inter, sta per lasciare i nerazzurri? L’indizio social dal proprietario del CSKA 1948

Il futuro di Nikola Iliev sembra poter essere lontano dall’Inter. Il talento della Primavera nerazzurra potrebbe far ritorno in patria, in Bulgaria. Tra i club più interessati ci sarebbe il CSKA 1948.

Proprio da quest’ultimo club, arriva un indizio sui social. Il proprietario, Tsvetomir Naydenov, ha pubblicato una foto del calciatore nerazzurro su Facebook accompagnandola alla scritta: «Bravo, maestro». Il giocatore arriverebbe in prestito.

L’articolo Iliev Inter, il bulgaro verso il CSKA 1948? L’indizio social: ecco cos’è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG