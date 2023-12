Iling al Tottenham si raffredda: ora la Juve rischia un altro sacrificio dolorosissimo. Allegri non vorrebbe, ma ci sono i top club

Secondo Tuttosport il maggiore indiziato per una cessione del calciomercato Juve a gennaio resta Samuel Iling Jr, anche se l’interesse del Tottenham sembra essersi raffreddato negli ultimi giorni.

L’inglese, stabilmente nell’Under 21, è ai margini delle rotazioni di Allegri e può partire a titolo definitivo, tuttavia serve uno sforzo ulteriore da parte di chi vuole prenderlo. Così salgono le quotazioni di Kenan Yildiz: la Juventus – in particolare Allegri – non vorrebbe vendere il talento turco, però il classe 2005 nato in Baviera è cercato da top club di Premier come Arsenal e Liverpool, come ha confermato il ds dei Gunners Edu («Yildiz è un giovane molto interessante, ci piace, ma trattare con Giuntoli è dura…»).

The post Iling al Tottenham si raffredda: ora la Juve rischia un altro sacrificio dolorosissimo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG