Iling-Junior fa felice tutta la Juve: retroscena dopo il gol dell’esterno all’Atalanta e l’esultanza dei compagni di squadra – VIDEO

Il primo gol di Iling-Junior ha fatto felice Allegri e tutta la Juve. A svelarlo sono gli stessi bianconeri con un video pubblicato su Twitter.

Voi come avete esultato al primo gol di Iling-Junior? La squadra così pic.twitter.com/amavSJpmCv — JuventusFC (@juventusfc) May 9, 2023

La Juve, in particolare, ha mostrato l’esultanza che hanno avuto i compagni di squadra in campo e componenti della panchina dopo la rete segnata dall’esterno all’Atalanta. Sia Pogba che Vlahovic hanno alzato le mani per mostrare la loro gioia.

