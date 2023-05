Iling-Junior fa impazzire le “altre” Juve: il siparietto dopo il gol dell’esterno inglese cresciuto nelle giovani bianconere all’Atalanta

La prestazione e il gol di Iling-Junior all’Atalanta han fatto molto felice Juve di Allegri, ma non solo.

L’esterno inglese, infatti, è cresciuto nella fila del settore giovanile bianconero, prima nella Primavera e poi nella Next Gen, per fare poi il salto tra i “grandi”. E proprio il profilo Twitter della Juventus Youth si è reso protagonista di un simpatico siparietto per celebrare il gol di Iling-Junior.

