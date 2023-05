Giuntoli Juve, parole di addio al Napoli: «Non vi preoccupate del futuro». Le dichiarazioni del direttore sportivo

Giuntoli dalla festa scudetto del Napoli al Maradona ha parlato, tra le righe, anche del suo futuro. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo nel mirino della Juve riportate dal sito di Gianluca Di Marzio.

GIUNTOLI – «Ringrazio Chiavelli e De Laurentiis che mi hanno chiamato a Carpi otto anni fa cambiandomi la vita. A loro sarà sempre riconoscente. La famiglia De Laurentiis mi ha trattato come un figlio. Li ringrazio tutti. Napoli, non preoccuparti del futuro: sono qui da otto anni e sento sempre parlare di chi va via e chi resta. Con De Laurentiis ci sarà sempre un grande Napoli».

