Iling-Junior gode dopo il gol all’Atalanta: il messaggio di felicità dell’esterno inglese della Juve – FOTO

Atalanta Juve è stata una partita che Iling-Junior ricorderà per tutta la vita. L’esterno inglese è stato lanciato da Allegri da titolare per la prima volta in Serie A e ha bagnato questa occasione con il gol che ha sbloccato il match.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @samuelilingjr

Da qui tutta la felicità che il giovane Iling-Junior ha voluto condividere via Instagram, ricevendo tantissimi messaggi dai tifosi.

