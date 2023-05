Iling-Junior Juve, sirene dalla Premier. Le ULTIME sul futuro del talento bianconero

Sirene di mercato per Iling-Junior. Come riportato da goal.com, la Premier League è sullo sfondo per il laterale inglese.

Promosso in stagione dalla Next Gen, Iling ha finora collezionato 12 presenze con la Juve. Nessuna clausola rescissoria fissata nel rinnovo coi bianconeri e nessuna opzione presente per estendere il prolungamento: l’interesse della Premier, però, starebbe crescendo.

