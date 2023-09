Iling-Junior protagonista con l’Inghilterra Under 21: 3-0 al Lussemburgo. La partita del talento della Juventus

Protagonista in Nazionale anche Iling-Junior. L’esterno bianconero è sceso in campo con l’Inghilterra Under 21 per la sfida al Lussemburgo, valida per le qualificazioni ad Euro 2025.

Il talento della Juve in campo da titolare per 63 minuti nella vittoria degli inglesi con il netto risultato di 3-0.

