Iling-Junior resta in uscita per sbloccare il mercato: la Juve chiede 20 milioni per la cessione dell’esterno

Il futuro di Iling-Junior alla Juve resta in bilico nonostante l’esterno inglese abbia trovato un po’ di spazio in più, da subentrato, nelle ultime partite disputate dalla squadra di Allegri.

Per Tuttosport, infatti, l’esterno inglese è considerato un giocatore in uscita già nel mercato di gennaio. La Juve chiede almeno 20 milioni per cederlo e utilizzare queste risorse per sbloccare un’operazione in entrata.

