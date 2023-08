Iling-Junior nell’affare Berardi: il Sassuolo fa la sua richiesta per cedere il proprio capitano. E la Juventus risponde così

Il Sassuolo deve scegliere la sua contropartita per Domenico Berardi, tornato con prepotenza ad essere un obiettivo della Juventus per rinforzare il proprio attacco. Il preferito dei neroverdi, scrive la Gazzetta dello Sport, è Samuel Iling-Junior.

L’inglese è tenuto in grande considerazione in quel di Torino e, per questo, anche in caso di cessione ci si vorrebbe riservare un diritto di riacquisto come quello dell’Inter su Fabbian nell’affare Samardzic.

