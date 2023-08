Spalletti Italia, De Laurentiis al momento blocca il tecnico di Certaldo: ecco cosa sta succedendo in questo caso

La scelta della FIGC per la panchina della Nazionale è ormai ricaduta su Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è il nome più forte per Gravina, ma, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, rimane il muro del Napoli sulla clausola di non competizione imposta. Aurelio De Laurentiis infatti non ha intenzione di fare un passo indietro sul pagamento di 2 milioni e 625 mila euro che gli spettano.

La clausola è prevista infatti per permettere a ADL di non vedere il tecnico su una panchina di una squadra concorrente. Ma la Nazionale, certamente, non può considerarsi concorrente della società partenopea e proprio su questo si sta lavorando.

