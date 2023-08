Niente Juve per Nicolò Zaniolo, che ancora una volta non vestirà la maglia bianconera: ecco dove giocherà l’ex Roma

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la prossima squadra di Nicolò Zaniolo sarà l’Aston Villa, che ha ormai raggiunto l’accordo per il suo acquisto dal Galatasaray.

Niente Juve per l’ex romanista, che verrà a costare circa 27 milioni di euro (bonus inclusi) per un prestito con opzione di riscatto in favore della formazione inglese. Trattativa in via di definizione e possibili visite mediche già domani.

The post Zaniolo, niente Juve. Arriva la conferma: giocherà in quella squadra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG