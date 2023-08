Vlahovic Juve, non si può escludere ancora l’addio del centravanti serbo: quel club può tornare sulle sue tracce

C’è ancora una strada aperta che porterebbe all’addio di Dusan Vlahovic alla Juve. Il destino del serbo è sempre legato a quello di Romelu Lukaku e, anche se ad oggi il possibile scambio è bloccato, l’ex viola potrebbe comunque finire in Premier League.

Su di lui potrebbe presto tornare il Tottenham, che ceduto Harry Kane è ancora in cerca di una prima punta ma, come scrive Tuttosport, sotto gli 80 milioni di euro non saranno prese in considerazioni offerte.

