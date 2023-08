Yildiz Juve, cambiano i piani di Allegri sul futuro del giovane talento turco: ecco cosa ha in mente ora l’allenatore

Kenan Yildiz è tra i giovani che si sono messi in mostra in questo precampionato, conquistandosi la fiducia di Massimiliano Allegri. Il giudizio del tecnico, inevitabilmente, peserà tanto sul futuro alla Juventus del turco.

Secondo quanto scrive oggi La Stampa, l’ex Bayern sarebbe ormai in odore di esordio in Serie A, viste anche le numerose offerte rispedite al mittente per lui. Un’altra bella iniezione di fiducia per un giocatore sul quale si punta tanto.

