Casadei, che è stato un obiettivo del calciomercato targato Juve, ultimerà oggi i dettagli per il passaggio in prestito al nuovo club

Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, per il calciomercato della Juve può essere depennato, almeno al momento, il nome di Cesare Casadei.

Il giovane talento italiano ex Inter sta difatti per firmare i documenti per il suo passaggio in prestito dal Chelsea al Leicester. L’accordo è stato trovato nelle scorse settimane, manca solo l’autografo.

Enzo Maresca, tecnico del club, è impaziente di avere il centrocampista in squadra e non vede l’ora di cominciare a lavorare con lui.

