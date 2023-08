Alcuni membri del tifo Juve hanno promosso un’iniziativa per riempire L’Allianz coi colori bianconeri: TUTTI i dettagli

Tuttosport fa eco ad una splendida iniziativa del tifo Juve, a cui hanno aderito, al momento, Around Turin, Colpo Gobbo, Nostalgia Juve, La Maglia Bianconera, Juventibus, Insta Juve, VecchiaSignora.com e Italian Magpies.

Si chiama #1000BandiereBianconere, e ha l’obiettivo di riportare il popolo bianconero allo stadio, riempiendolo coi colori societari attraverso una bandiera, ma evitando di riportare loghi (di pagine social/com munities/fan clubs ecc) o nomi di città (regioni o comunque indicazioni di provenienza) in modo che i soli protagonisti siano colori bianconeri creando nel contempo un’unica identità.

Sul comunicato si legge:

«Abbiamo pensato a quale potesse essere il modo di coinvolgere più persone possibili ed abbiamo individuato un’azione semplice, ma assolutamente concreta: portare allo stadio una bandiera. In questo modo ognuno può fare la sua parte: non deve esserci un minimo di adesioni perché la cosa funzioni, non ci devono essere grafiche tutte uguali o coordinate, anzi pensiamo che ognuno possa dare sfogo alla sua creatività creando la bandiera che più rappresenta la sua passione».

Non resta che diffondere la voce e far aderire più persone possibili, al fine di far sentire alla squadra tutta la vicinanza, dopo il periodo burrascoso e difficile.

The post Juve, al via l’operazione #1000BandiereBianconere! Ecco di cosa si tratta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG