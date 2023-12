Iling via a gennaio? Ecco la posizione della Juve sul futuro del laterale inglese. Le ULTIME novità

Samuel Iling-Junior è uno dei bianconeri maggiormente in vetrina, e “sacrificabili” per la Juve, nel mercato di gennaio.

Il club bianconero, però, non si priverà del laterale inglese per meno di 20 milioni di euro. La dirigenza spera di trovare un’acquirente soprattutto in Premier League.

