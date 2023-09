Iling via nell’ultimo giorno di mercato? Deciso il futuro dell’esterno. Gli aggiornamenti in casa bianconera

Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, nonostante alcuni interessamenti degli scorsi giorni, Iling-Junior resta alla Juventus.

Nessuna cessione in extremis per il laterale inglese: Iling rimane in bianconero e si giocherà la sue carte con Cambiaso e Kostic.

