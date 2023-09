Le parole di Ciro Immobile, capitano dell’Italia, dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord: le sue dichiarazioni

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni della Rai dopo Macedonia del Nord-Italia.

LE PAROLE – «É un momento in cui bisogna stare più uniti, ci gira un po’ così. Eravamo riusciti ad avere qualche occasione nonostante il campo brutto, ma in questo momento dobbiamo stare più uniti. Eravamo scesi bene, peccato. Eravamo stati bravi a creare le occasioni. Nel momento in cui gira così tocca rifarci martedì, purtroppo è andata così e tocca lavorare ancora».

