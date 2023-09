Sandro Tonali, centrocampista dell’Italia, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri contro la Macedonia del Nord

Sandro Tonali ha parlato così ai microfoni della Rai dopo Macedonia del Nord-Italia.

DELUSIONE – «Non è quello che speravamo, non è il risultato che volevamo portare a casa. Giusta la delusione, ma questo è il calcio. Rimbocchiamoci le mani e ripartiamo con la prossima partita tra pochi giorni. Torniamo in Italia e iniziamo a lavorare per la prossima».

TANTE OCCASIONI – «Le abbiamo avute tutta la partita. Negli ultimi 15 minuti c’è stata la loro reazione e non siamo riusciti a gestirla nella maniera migliore. Hanno creato poche occasioni, abbiamo subito poco ma è bastato per pagarla».

The post Tonali: «Hanno creato poco, c’è grande delusione per questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG