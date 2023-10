Immobile fa tremare la Lazio: «Permanenza sicura No perché…». Le parole dell’attaccante azzurro tra passato e futuro

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero:

PERMANENZA SICURA ALLA LAZIO – No, perché poi la gente si fermerebbe solo al titolo, mentre io non so cosa succederà a gennaio o giugno. Non ho mai avuto paura di mettermi in discussione, né quando sono andato all’estero né quando sono tornato qui. Vedremo

The post Immobile fa tremare la Lazio: «Permanenza sicura No, ecco perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG